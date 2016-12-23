Евгений Пашутин: "УНИКС проявил характер в матче с "Жальгирисом"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (88:80) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил характер своих подопечных.

– Это наша вторая подряд победа в Евролиге, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина. – Мы проявили характер. Начали матч хорошо, но потом, во второй и третьей четверти позволили снайперам "Жальгириса", Паулиусу Янкунасу, Броку Мотому, Эдгару Улановасу наносить свободные броски с очень высоким процентом попаданий. Мы не так жестко играли с лидерами хозяев. Но в конце третьей-начале четвертой четверти мы сделали выводы, пропустили всего 11 очков, забив в ответ 30. То есть уже мы контролировали ритм игры, хорошо двигали мяч, заиграли более комбинационно. Перестали спешить в нападении, словом, ребята сплотились и выиграли.