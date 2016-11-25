Евгений Пашутин: "УНИКс показал свой максимум на сегодня в игре с "Реалом"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом" (75:89) отдал должное сопернику. По его словам, казанская команда показала свой максимум на данный момент.

– Матч был очень трудным, – приводит официальный сайт Евролиги слова Пашутина. – "Реал" является одной из лучших команд турнира и сейчас находится в хорошей форме. Они недавно уничтожили "Барселону" с преимуществом в 40 очков. УНИКС серьезно готовился, чтобы контролировать темп этой встречи. Соперник был на высоте. Наша команда была хороша, но этого недостаточно. На данный момент это наш максимум. Нам нужно прибавлять, а "Реал" – с победой"