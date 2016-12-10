Евгений Пашутин: "УНИКС" не проявил ни гордости, ни характера"

Главный тренер "УНИКСа" Евгений Пашутин после поражения от "Олимпиакоса" (59:88) в матче Евролиги причиной поражения назвал отсутствие характера у своих подопечных. Казанская команда одержала всего три победы в 11 матчах турнира и идет на последнем месте в турнирной таблице.

– Что я могу сказать после такой игры? Мы играли лучше в обороне, чем в нападении, – цитирует сайт Евролиги Пашутина. – Мы показали не самую лучшую игру на чужой половине. И, что главное, мы играли не от сердца. Когда ты играешь без сердца, не показываешь, что ты мужчина, то набираешь ты очки или нет – все это отходит на второй план. Если команда не сражается, то это моя ответственность. Речь даже не о тактике. "Олимпиакос" просто сыграл лучше. Они заслуживали победы, а мы не проявили ни гордости, ни характера. Ничего.