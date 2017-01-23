Евгений Пашутин: УНИКС даст бой "Фенербахче"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против "Фенербахче" подчеркнул, что его команда сможет дать бой сопернику. По словам Пашутина, УНИКС должен затруднить "Фенербахче" все броски.

– Это очень солидная команда, – подчеркнул Пашутин. – Пришел Бенэт, вернулся Богданович. Последняя игра с "Панатинаикосом" показала, что это уже совершенно иная команда – и по уровню игры, и по энергии. Наша задача контролировать темп, не совершать потери. Нужно держать их снайперов, потому что Богданович, Диксон и Датоме забивают по 50 процентов из-за дуги. У них есть Веселы и Юдо под кольцом, которые проводят хороший сезон. Мы должны затруднить им все броски и не дать забить им легкие очки.

В нападении наше оружие – Кит Лэнгфорд. Его сейчас держат по два-три соперника, поэтому остальные должны быть готовы к скидке. Пока нет Колома, все остальные должны сделать шаг вперед. Мы будем биться кость в кость, мы всегда играем сердцем, поэтому настраиваемся на хороший матч и готовы дать бой "Фенербахче". (Артур ЕНИКЕЕВ)