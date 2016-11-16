Евгений Пашутин: "Травма помешала Джонсону проявить себя в игре с "Эфесом"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подчеркнул, что растяжение паха, полученное в игре Евролиги с "Анадолу Эфес", помешало новичку УНИКСа Орландо Джонсону проявить свои лучшие качества. Казанцы во вторник со счетом 99:104 уступили турецкой команде в выездном матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Джонсон набрал 10 очков, реализовав четыре из пяти попыток с игры.

– По Джонсону скажу, что он старается, понятно, что ему тяжело сразу выйти и начать показывать максимум, – приводит "Р-Спорт" слова Пашутина. – С "Эфесом" он еще два раза потянул пах, это помешало проявить свои лучшие качества, он не смог продолжить игру до конца. Он прибавляет постепенно, второй раз вышел со скамейки в матче с "Эфесом" намного лучше, чем в первый.