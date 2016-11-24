Евгений Пашутин: "С "Реалом" нельзя играть в открытый баскетбол"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" отметил, что казанцы не могут позволить себе играть в открытый баскетбол. Матч состоится сегодня в Испании. Начало встречи - 23.00 по московскому времени.

- "Реал" - очень сильная команда, сбалансированная, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Пашутина. -С длинной скамейкой, команда с большим количеством снайперов. Наша задача - контролировать темп игры, потому что команда играет в быстрый испанский баскетбол. Не давать им убегать в быстрые прорывы, контролировать быструю игру испанцев, заставить играть в позиционных нападениях и, конечно, большое внимание уделять защите, физическому контакту под кольцом. В нападении искать слабые стороны соперника, играть разумно. С "Реалом" нельзя играть в открытый баскетбол. Контроль – это самое главное.