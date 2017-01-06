Евгений Пашутин: "Проанализируем то, что случилось в игре с "Басконией", и сделаем выводы"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Басконией" (70:102) выразил сожаление по поводу крупного поражения. По словам специалиста, команда сделает выводы из этой встречи.

– Мы ожидали сложный матч с высокой интенсивностью, – приводит официальный сайт Евролиги слова Пашутина. – Нашей задачей было сыграть в защите лучше, чем в первой игре в Казани, а также создать трудности при дальних бросках сопернику. Но наша оборона была не на высоте. Испанцы набирали минимум 24 очка в каждой четверти. Мы старались вернуться в игру, но потеряли контроль. Мы проанализируем то, что случилось, и сделаем выводы.