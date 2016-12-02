Евгений Пашутин: "Панин феноменально сыграл с "Миланом"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Миланом" (100:79) отметил игру Вадима Панина. Баскетболист набрал 18 очков, реализовав 4 из 5 дальних бросков.

– Панин феноменально сыграл с "Миланом", – приводит "Р-Спорт" слова Пашутина. – Он всегда был хорош в защите, а сегодня забросал соперников трехочковыми. Вадим получал передачи и реализовал свои броски. Надеюсь, эта игра вдохновит его, чтобы в дальнейшем у него такие матчи были постоянно. Он боец, что мне очень нравится.

Мы показали свою боевую мощь. Играли в агрессивный баскетбол. Атаковали соперника в защите, вся команда жила игрой, скамейка здорово помогла. Была хорошая ротация, которой не хватало в прошлых матчах. С полным составом играть было проще. Мы верим, что на правильном пути. УНИКС достоин большего, и мы хотим это доказать. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с тем, что было.