Евгений Пашутин: "Не хочется обещать, но с "Олимпиакосом" УНИКС будет играть на победу"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в преддверии матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" заявил, что его команда подходит к встрече не в лучшем психологическом состоянии. Встреча с греческим клубом состоится сегодня. На данный момент казанцы идут на 13-м месте в турнирной таблице Евролиги, "Олимпиакос" занимает третью строчку.

– Мы сейчас не смотрим, кто приедет, кто не приедет, – цитирует "БИЗНЕС Online" Пашутина. – Иногда бывают слухи. Мы готовимся к полному составу "Олимпиакоса", поскольку они будут бороться в любых условиях. Нам надо отталкиваться от себя, улучшить качества, "химию", ротацию, чтобы ребята были свежими, чтобы мы лучше защищались, могли остановить Принтезиса в посту, центральные пик-н-роллы Спанулиса – если не со Спанулисом, то с Грином, – а также дальние броски Лоджески, Папаниколау.

Ну и борьба на щите будет ключевым фактором. Важно не проигрывать по подборам и контролировать игру. Также нужно не давать им легкие мячи и не позволять им убегать в быстрые отрывы. Понятно, что сейчас психологически мы находимся не в лучшем состоянии. Но последние тренировки показали, что ребята на позитиве. Они верят в то, что мы делаем, и готовы дать бой. Не хочется давать обещаний, но скажу, что мы будем играть на победу.