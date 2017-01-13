Евгений Пашутин: "Ключом к победе в матче с "Бамбергом" стала защита"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над "Бамбергом" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги (63:58) подчеркнул, что решающим фактором в этой встрече стала игра в обороне. Казанский клуб одержал седьмую победу в 17 встречах.

- В третьей четверти мы нашли оптимальное сочетание игроков: Столл, Лэнгфорд, Павел Антипов, Лэтэвиос Уильямс и Вадим Панин, - приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина. - Пошла энергия, стали лучше защищаться, не жалея себя, смогли остановить нападение "Бамберга", заставили их бросать через руки, организовали простор для Лэнгфорда. Кит сам забивал и делал передачи партнерам. Такая мощная энергетика вернула веру в себя, и мы смогли отыграться с "минус 12". И зал нас гнал вперед, заряжая энергией, публика была едина с командой. А в лазарете у нас целая команда, ребята из стартовой пятерки: Антон Понкрашов, Кино Колом, Евгений Воронов. Но большая команда должна играть, невзирая на потери, травмы не должны служить оправданием. Новый формат Евролиги очень сложный, отсюда увеличение в разы травматизма. Да и достаточно длинная скамейка у нас. Мы адаптируемся к такому формату, доказываем, что можем на равных бороться с любой командой.

- Колома сегодня не хватало?

- Конечно. К тому же мы совершили много не вынужденных потерь, не играли поначалу командно. Но зато Пол Столл получил сегодня вызов, он еще не играл разыгрывающего весь матч, и он справился, хотя начал нервно. В итоге сделал шаг вперед. Я рад за него, за всех ребят, за всю команду. Ключом к победе стала защита.