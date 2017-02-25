Евгений Пашутин: "Игроки УНИКСа бились до конца"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (82:83) отметил, что команда допустила много ошибок в последней четверти, пропустив 31 очко. Несмотря на это, наставник остался доволен игрой казанцев.

- Это была очень тяжелая игра, - приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. - Мы приехали в Грецию подготовленными к давленю трибун. План состоял в том, чтобы контролировать игру в нападении. Нельзя было позволить снайперам "Панатинаикоса" делать открытые броски. Во второй и третьей четверти у нас это получилось - пропустили всего 15 и 13 очков. Но в последней нам забили 31 очко, потому что допустили ошибки в обороне. Синглтон трижды был свободен для броска. Но все же сегодня мы играли лучше, чем до этого. Сегодня ребята боролись до конца.