Евгений Пашутин: "Думаю, УНИКСу по силам выйти в четвертьфинал Евролиги"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в интервью "СЭ" подчеркнул, что поражение от "Барселоны" в первом матче Евролиги не заставит команду изменить задачи. Казанцы намерены выйти в четвертьфинал турнира.

– Первый матч УНИКСа в Евролиге оказался неудачным. Команда потерпела поражение, хотя доминировала практически на протяжении всего матча. Расстроились из-за упущенной победы?

– Расстроился, но это только первая игра и планов на сезон мы менять не собираемся. Для нас по-прежнему цель – выход в четвертьфинал Евролиги. Думаю, это нам по силам.

– Перед игрой с "Барселоной" вы заявили, что подготовили для испанцев сюрприз. Он заключался в хорошо выстроенных оборонительный действиях?

– Да, именно в них. Мы сделали ставку на контроль и хорошую защиту. На протяжении практически всей игры у нас это получалось. Команда провела матч на высоком уровне, но, к сожалению, нас не хватило на концовку. Хуан Карлос Наварро, которого нам удавалось сдерживать первые тридцать пять минут, в последнюю пятиминутку буквально решил исход игры. Если честно, то не хотелось бы говорить об этом матче. Что было, то было. Сейчас нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Впереди у нас встреча с "Брозе" в Евролиге. (Сергей ФИШ)

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