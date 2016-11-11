Евгений Богачев: "УНИКСу не нравится график Евролиги"

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что Евролига составила слишком плотный график матчей. 15 ноября казанцы в Стамбуле сыграют против "Эфеса", а 17 ноября примут на своей площадке тель-авивский "Маккаби".

- В календаре Евролиги слишком плотный график, - приводит ТАСС слова Богачева. - 15 ноября мы играем в Турции, а уже 17-го числа - домашний матч. При этом в Казани мы будем только вечером 16 ноября, так как прямых рейсов нет и лететь придется с пересадкой через Москву. Даже чартер бы не помог, хотя на него и денег нет.