Евгений Богачев: "У нас поправился Лэнгфорд, так что надежды на победу над "Жальгирисом" есть"

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что к матчу регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" в состав клуба вернется американский защитник Кит Лэнгфорд. Игрок пропустил последние две встречи команды из-за травмы. Напомним, что Лэнгфорд по-прежнему остается лучшим игроком Евролиги по очкам в среднем за игру (22,2) и показателю полезности (22,7). Добавим, что УНИКС потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф.

​– Рук мы не опустили, настрой у ребят хороший, – цитируют "Известия" Богачева. – У нас поправился Лэнгфорд, который сможет сыграть в этом матче. Так что надежды на победу есть. Хотя "Жальгирис" очень крепкая команда, которая здорово преобразилась по сравнению с прошлым очным матчем. Нам же надо прибавить во взаимодействии – у нас много сильных игроков, но они пока не всегда могут найти общий язык на площадке.