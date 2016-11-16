Евгений Богачев: "Работа судей стала одной из причин поражения УНИКСа от "Эфеса"

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что одной из причин поражения команды в матче Евролиги против "Эфеса" (99:104) стала работа арбитров. Кроме того, Богачев посетовал на провал команды в третьей четверти.

– Мы провалили третью четверть, хотя могли победить. По ходу выигрывали с преимуществом девять очков, – цитирует ТАСС Богачева. – Но причина в том, что у нас много травм, и поэтому лидерам приходится проводить на площадке по 36 минут. Лэнгфорд не может в одиночку каждый матч выигрывать. Нам не хватает длины скамейки.

Судьи работали жестковато для нас. Хотя это был их домашний матч – я понимаю.