Евгений Богачев: "Многие говорили, что Лэнгфорд староват, - ерунда"

Президент УНИКСа Евгений Богачев в интервью "Известиям" высоко оценил класс защитника казанцев Кита Лэнгфорда. Американец стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата Евролиги против "Фенербахче" (81:73), оформив дабл-дабл (28 очков + 10 подборов).

– Кит Лэнгфорд проводит выдающейся отрезок сезона – в каждом матче демонстрирует высокую результативность. Рады, что смогли удержать его в команде?

– Да, хотя, признаюсь, были сомнения. Многие говорили мне, что он уже староват и лучшие годы его позади. Это ерунда. Американцы в 33 года – как наши игроки в 20 лет. Я имею в виду отношение к делу, физическую форму. К тому же посмотрите, как здорово играют Хуан Карлос Наварро, Фелипе Рейес, Андрес Носьони… Им далеко за 30, а это настоящие легенды Евролиги.