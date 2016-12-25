Eurohoops выложил "письма" ЦСКА и УНИКСа Деду Морозу

Сайт Eurohoops опубликовал выдержки из "писем", которые команды Евролиги отправили Деду Морозу. Шуточная статья посвящена католическому Рождеству и наступающему Новому году. Среди прочего в ней представлены пожелания от ЦСКА и УНИКСа.

"Дорогой Дед Мороз, мы хотим стать чемпионами во втором сезоне подряд. Мы – лучшие, мы демонстрируем лучший баскетбол, и, возможно, это последний сезон Милоша Теодосича в команде. Так что дай нам здоровья, а остальное мы сделаем сами", – говорится в письме ЦСКА.

"Дорогой Дед Мороз, где Коти Кларк? Мы надеялись, что шести недель ему хватит на восстановление после травмы. Мы никогда так не ошибались. Если он вернется, мы сделаем остальное, но, пожалуйста, помоги!" – пожелание УНИКСа.

Все цитаты составлены в ироничной форме. Так, отмечается, что "Дарюшафаке", которую возглавляет экс-наставник "Кливленда" и сборной России Дэвид Блатт, не хватает болельщиков (это четвертый по популярности клуб Стамбула):

"Дорогой Дед Мороз, нам нужны фанаты. У нас есть почти все остальное – один из лучших тренеров Европы, хорошие игроки, мы демонстрируем привлекательный баскетбол. Но нам нужно больше болельщиков. Это непросто, на это требуется время, так что нам ничего не остается, кроме как написать тебе".