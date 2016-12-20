Эргин Атаман: "С такой игрой у "Галатасарая" и УНИКСа нет шансов в Евролиге"

Главный тренер "Галатасарая" Эргин Атаман после матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа (60:73) отметил, что у команд нет шансов в этом турнире с той игрой, которую они показали сегодня. Клубы замыкают турнирную таблицу, имея в активе по четыре победы в 13 матчах.

- Мы провели ужасную игру сегодня, - приводит пресс-служба Евролиги слова Атамана. - С таким баскетболом ни у нас, ни у соперника нет шансов в Евролиге. Сегодня было что-то странное. Наши лучшие бомбардиры, которые против "Милана" набрали 40 очков, сегодня заработали всего одно. Это ужасный вечер. Повторюсь, ни мы, ни УНИКС не сможет выйти в плей-офф с такой игрой.