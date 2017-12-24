Энтони Гилл: "Химки" должны победить "Барселону" и подарить болельщикам хорошее настроение на праздники"

Форвард "Химок" Энтони Гилл в преддверии матча Евролиги против "Барселоны" отметил, что команда должна победить ради болельщиков. Он также добавил, что на Рождество загадает, чтобы "Химки" вышли в плей-офф турнира.

– Должны победить и подарить болельщикам хорошее настроение на праздники. Если хотим играть в плей-офф, должны выигрывать все матчи вне зависимости от соперника, – приводят "Известия" слова Гилла. – Очень хочется, чтобы собрался полный зал. Болельщики очень нас поддерживают.

– Совсем скоро Рождество. Что-то загадаете на этот праздник?

– Чтобы "Химки" вышли в плей-офф Евролиги и у нас сложился очень успешный год.

Матч "Химки" – "Барселона" пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.