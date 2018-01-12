Энтони Гил: "Химкам" не удалось в полной мере воспользоваться ошибками "Реала"

Нападающий "Химок" Энтони Гил после матча Евролиги против "Реала" (78:95) отметил, что в этой встрече было потрачено много эмоций. Форвард также добавил, что химчане не смогли воспользоваться ошибками мадридцев.

– Сложная получилась игра, было потрачено очень много эмоций, – цитирует ТАСС Гила. – В первых двух отрезках баскетболисты "Реала" получили хорошее преимущество, но и ошибались тоже много. К сожалению, мы не смогли воспользоваться их ошибками, в результате чего подарили сопернику инициативу.

Вторые два отрезка мы показали достойный баскетбол, но, к сожалению, этого не хватило. Нам нужно оставить это поражение в прошлом и готовиться к игре в Сербии против "Црвены Звезды". Также хотелось бы извиниться перед болельщиками, мы постараемся реабилитироваться как в следующей игре, так и в домашнем матче против "Олимпиакоса".