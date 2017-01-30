Энтони Беннетт: "Благодаря болельщикам "Фенербахче" я чувствую себя частью семьи"

Форвард "Фенербахче" Энтони Беннетт поблагодарил болельщиков за их поддержку. 23-летний баскетболист перебрался в Стамбул в конце прошлого года. Напомним, что он был выбран под первым общим номером на драфте НБА-2013.

– Я все еще учусь. У меня прекрасные партнеры и тренеры. Они все поддерживают меня, – цитирует Eurohoops Беннетта. – Я же просто стараюсь выполнять свою работу. Теперь у меня есть доверие тренера, и я стараюсь его оправдывать на обоих концах площадки. И я все еще учусь комбинациям на тренировках.

Наши болельщики заряжают нас невероятным количеством энергии. Я очень благодарен им за ту любовь, что получил от них. Они делают так, что я чувствую себя частью семьи.