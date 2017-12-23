Егор Вяльцев: "Химки" стараются добиться стабильности, но каждый год у нас новый тренер"

Защитник "Химок" Егор Вяльцев после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (68:79) отметил, что команде тяжело наладить стабильную игру из-за большого количества изменений в составе. По его словам, игрокам прежде всего необходимо думать о защите.

- У "Химок" то победа, то поражение. Как добиться стабильности?

- Мы стараемся это сделать. Но каждый год у нас новый тренер. А в этом сезоне 6-7 новых игроков, и тяжело за пару месяцев наладить командную химию. Хотя мы стараемся, идем в лидерах, играем достаточно хорошо. Есть спады, хорошие матчи чередуются с плохими. Думаю, после нового года мы найдем свою игру. Сегодня временами мы ее показывали. В первую очередь надо думать о защите, а потом уже о нападении.

- С чем связаны моменты, когда не сдержались и заработали необязательные фолы?

- В игре такое бывает. Обязательно тщательно разберу потом видео. Нужно было завестись в защите, дать эмоций, биться до конца, дают тебе фолы или нет. Нам это удалось, но не до конца.

- Ваш тренер тоже был эмоционален и получил очередной технический фол.

- Комментарии излишни. Тренер знает, что делает. Он вправе психологически давить на судей. Наше дело играть и не получать технические замечания.

- На этой неделе вы выступаете в графике НБА. Насколько тяжело восстанавливаться?

- Все в порядке. Мы к этому готовились, и у нас большая скамейка. Лучше играть, чем тренироваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)