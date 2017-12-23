Егор Вяльцев: "Химки" могут играть с ЦСКА, но сегодня они победили заслуженно"

Защитник "Химок" Егор Вяльцев после выездного проигрыша ЦСКА (68:79) в рамках Евролиги сказал, что армейцы победили заслуженно, что его команда еще не до конца наладила "химию" и объяснил, почему его команде не удалось сравнять счет в конце третьей четверти.

- С ЦСКА всегда тяжело играть – это не понаслышке знает каждая команда, - заявил Вяльцев. - Мы, как и они провели два матча за три дня, но в первой четверти мы позволили им оторваться в счёте на 10 очков и отыгрывались всю встречу. Давать такое преимущество армейцам нельзя. Во второй половине, правда, нам удалось сократить отставание до двух очков, но в некоторых эпизодах не хватило сил. В принципе, играть с ЦСКА можно, и "Химки" могут их побеждать. Но сегодня они выиграли заслуженно.

- Когда разница сократилась до одного точного попадания, почему команда как будто остановилась?

- В этот момент надо было сыграть хладнокровнее, избежать потерь и поспешных атак. Мы все делали правильно, но соперник очень хорошо отработал в защите, перехватил мяч пару раз и смог вернуть разницу в 7-8 очков. Плюс мы позволили им в одной атаке совершить несколько подборов в нападении, забыв о том, что нужно ставить спину своему игроку.

- Возвращение в строй Отелло Хантера помогло сопернику в борьбе под кольцом?

- Он определённо добавил агрессии. Хантер был свеж и дал время на передышку Кайлу Хайнсу. В ЦСКА в принципе собраны хорошие игроки и каждый выходящий на паркет делает игру сильнее. Что тут сказать? Будем готовиться к следующему матчу. (Евгений БЕЛОУСОВ)