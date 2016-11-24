"Эфес Пилсен" победил "Црвену Звезду", "Маккаби" обыграл "Олимпиакос"

"Эфес Пилсен" в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке победил "Црвену Звезду" со счетом 100:79. Больше всех очков набрали форвард хозяев Деррик Браун, а также защитник гостей Чарльз Дженкинс – 20. Тайлер Ханикатт сделал дабл-дабл (12 очков и 13 подборов).

В другом матче "Маккаби" в гостях обыграл "Олимпиакос" – 80:73. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ди Джей Силли, набравший 19 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 100:79 (21:21, 26:19, 27:24, 26:15)

"Олимпиакос" (Греция) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 73:80 (20:24, 17:20, 12:21, 24:15)