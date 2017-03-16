22:06 | БАСКЕТБОЛ — Евролига
Газета № 6704 от 16.03.2015

"Эфес" обыграл "Маккаби" в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" на выезде уступил "Эфес Пилсен" – 87:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард израильтян Виктор Радд, набравший 23 очка. На балл меньше у защитника турок Джейсона Грэнджера.

"Эфес" идет восьмым в таблице регулярки, "Маккаби" идет 13-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Маккаби" (Израиль) – 92:87 (17:17, 24:25, 26:15, 25:30)

Э: Грэйнджер (22), Эртель (18 + 8 передач), Данстон (13 + 12 подборов), Браун (12).

М: Радд (23), Ландесберг (20), Смит (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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