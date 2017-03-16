"Эфес" обыграл "Маккаби" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" на выезде уступил "Эфес Пилсен" – 87:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард израильтян Виктор Радд, набравший 23 очка. На балл меньше у защитника турок Джейсона Грэнджера.

"Эфес" идет восьмым в таблице регулярки, "Маккаби" идет 13-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Маккаби" (Израиль) – 92:87 (17:17, 24:25, 26:15, 25:30)

Э: Грэйнджер (22), Эртель (18 + 8 передач), Данстон (13 + 12 подборов), Браун (12).

М: Радд (23), Ландесберг (20), Смит (10).