Джордан Мики: "Травма Шведа – часть игры"

Форвард "Химок"​ Джордан Мики после победы над "Панатинаикосом" в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:68) отметил, что травма Алексея Шведа - это часть игры. Россиянин выбыл на месяц из-за травмы пальца.

– Мы хотели выйти на площадку и хорошо сыграть в защите, – цитирует пресс-служба клуба Мики. – В последних трех-четырех матчах Евролиги мы играем неплохо, поэтому хотели продолжить то, что делали хорошо и раньше, и сегодня наша защита сыграла большую роль. Травма Шведа – часть игры, иногда парни получают повреждения и выбывают на какой-то срок. Нам пришлось приспособиться к этой ситуации, быть более агрессивными и продолжать слаженно защищаться.