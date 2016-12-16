Джоэл Фрилэнд: "Не считаю себя чемпионом Евролиги"

Центровой ЦСКА Джоэл Фрилэнд в интервью "Известиям" подчеркнул, что не чувствует себя чемпионом Евролиги. По словам Фрилэнда, он хотел бы сделать для команды больше.

– Вы один из самых высокооплачиваемых игроков в Европе и в то же время за первый год в ЦСКА так и не показали "товар лицом". Чувствуете в связи с этим дополнительное давление?

– Я вообще об этом не думаю, поскольку это зависит не от меня. Контракты подписываются летом. Точка. Потом начинается сезон, и отмотать назад уже нельзя. Конечно, я бы хотел внести более весомый вклад в прошлогодние титулы клуба, но мне не повезло. Скажу больше: я сам не считаю себя чемпионом Евролиги. Да, я был с ребятами, поддерживал их до конца, и каждый скажет, что я был частью коллектива. Но лично мне, чтобы чувствовать себя чемпионом, нужно сделать для команды больше. Но травма плеча помешала... Буду ли я из-за этого плохо спать? Вряд ли. Ведь я вел себя как профессионал: делал всё, что от меня требовалось и даже больше. Побеждал себя, чтобы скорее вернуться в игру. Вот из-за этого я переживаю, но точно не из-за того, что не заслужил своего контракта. Находиться в моей шкуре непросто, поверьте. И не надо об этом судить со стороны, не узнав, через что я прохожу каждый день.