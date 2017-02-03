04:27 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Джоэл Фрилэнд: "Фенербахче" уничтожил ЦСКА в третьей четверти"

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Центровой ЦСКА Джоэл Фрилэнд подчеркнул после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Фенербахче" (71:77), что армейцы выходили на паркет с хорошим настроем. По словам баскетболиста, соперник превзошел его команду только в третьей четверти.

– В третьей четверти соперник уничтожил нас, – приводит официальный сайт Евролиги слова Фрилэнда. – Но мы бились. ЦСКА вышел на паркет с хорошим настроем и показал это в первой, второй и четвертой четвертях. А по третьей необходимо сделать выводы.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Я вот заметил, что, как наши выиграют, объясняют успех сплошь наши, чаще всего Фридзон, но бывает что Антонов и даже Воронцевич. А как проиграли, оправдываться зовут иноземцев!

10:53

Эрмин

Вот кто тебя купил,лучше рассказал бы.

08:55

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