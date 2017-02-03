Джоэл Фрилэнд: "Фенербахче" уничтожил ЦСКА в третьей четверти"

Центровой ЦСКА Джоэл Фрилэнд подчеркнул после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Фенербахче" (71:77), что армейцы выходили на паркет с хорошим настроем. По словам баскетболиста, соперник превзошел его команду только в третьей четверти.

– В третьей четверти соперник уничтожил нас, – приводит официальный сайт Евролиги слова Фрилэнда. – Но мы бились. ЦСКА вышел на паркет с хорошим настроем и показал это в первой, второй и четвертой четвертях. А по третьей необходимо сделать выводы.