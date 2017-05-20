Джеймс Огастин: "Все игроки ЦСКА сыграли ниже своих возможностей"

Центровой ЦСКА Джеймс Огастин после поражения в "Финале четырех" от "Олимпиакоса" (78:82) отметил, что в последней четверти команда была не похожа на саму себя. Армейцы в воскресенье сыграют в матче за третье место с "Реалом".

- В такой момент сложно думать о статистике, - приводят "Известия" слова Огастина. - Единственное чувство, которое я испытываю, - это огромное разочарование за результат. Сложно сказать, когда наступил надлом, но в четвертой четверти мы не были похожи сами на себя. Стали нервничать, а у соперника, наоборот, пошел бросок. Как я оцениваю свою игру? Мы уступили, все сыграли ниже своих возможностей. Я не исключение.