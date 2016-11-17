02:56 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Джеймс Огастин: "Провальное начало "убило" ЦСКА в игре с "Дарюшафакой"

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Форвард ЦСКА Джеймс Огастин подчеркнул, что причиной поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Дарюшафакой" стало провальное начало. Армейцы уступили в Стамбуле со счетом 83:91, потерпев первое поражение в сезоне.

– Мы провально начали матч, позволили сопернику повести 13:0, вот что убило нас, что стало причиной этого поражения, – приводит "Р-Спорт" слова Огастина. – Сейчас все расстроены этим поражением, но уже в пятницу нас ждет матч против литовского "Жальгириса", мы должны быть готовы к нему.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161117/1112328028.html

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