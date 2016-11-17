Джеймс Огастин: "Провальное начало "убило" ЦСКА в игре с "Дарюшафакой"

Форвард ЦСКА Джеймс Огастин подчеркнул, что причиной поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Дарюшафакой" стало провальное начало. Армейцы уступили в Стамбуле со счетом 83:91, потерпев первое поражение в сезоне.

– Мы провально начали матч, позволили сопернику повести 13:0, вот что убило нас, что стало причиной этого поражения, – приводит "Р-Спорт" слова Огастина. – Сейчас все расстроены этим поражением, но уже в пятницу нас ждет матч против литовского "Жальгириса", мы должны быть готовы к нему.