Джеймс Огастин: "Постепенно прихожу в себя после вируса"

Центровой ЦСКА Джеймс Огастин заявил, что постепенно поправляется после пищевого отравления, которое он получил два дня назад. Также Огастин подчеркнул, что в матче Евролиги против УНИКСа (98:80) ключевым стало начала второй половины встречи.

– Постепенно прихожу в себя, хотя два дня прошло всего, – приводит "Р-Спорт" слова Огастина. – В Стамбуле все было очень плохо, ужасно чувствовал себя, когда словил этот вирус. Рад, что смог помочь команде уже в игре с УНИКСом, мы добились важной победы. Ключевым стал наш рывок в начале второй половины, когда мы добавили в защите, заставили соперника мазать, хорошо работали на щитах, а сами атаковали с высоким процентом.