Джеймс Андерсон: "Химки" придумали себе сложности"

Защитник "Химок" Джеймс Андерсон после победы над "Жальгирисом" (85:77) во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги отметил, что вопрос о победителе матча нужно было решать в конце третьей четверти. При этом по его словам, подмосковная команда находится в правильном направлении.

- Была сложная игра, рад, что удалось одержать важную победу во втором матче Евролиги подряд, - приводит ТАСС слова Андерсона. - Однако мы очень много ошибались в четвертой четверти, допускали ненужные фолы, и соперник зарабатывал легкие очки. "Химки" должны были снять все вопросы о победителе еще в конце третьей четверти, вместо этого мы придумали себе сложности. Несмотря на смешанные эмоции после матча с "Жальгирисом", хочу сказать, что мы двигаемся в правильном направлении. Уже через четыре дня мы сыграем против чемпиона Сербии, где постараемся показать, что мы извлекли урок из сегодняшней встречи.