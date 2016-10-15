Джастин Доллмен: "Барселона" нашла в себе силы собраться в концовке игры с УНИКСом"

Форвард "Барселоны" Джастин Доллмен после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (69:63) отметил волевые качества своей команды. Сам баскетболист стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.

– В концовке все решила наша игра в обороне, – приводит официальный сайт Евролиги слова Доллмена. – В начале игра в защите у нас не ладилась. Мы отставали очков на 10 перед заключительной четвертью, но нашли в себе силы собраться. "Барселона" делала перехваты, надежные передачи и броски. Вот и вся разница. А до этого команда играла неуверенно.