Джамар Смит: "Сделаю все, чтобы вернуть Евролигу в Казань"

Защитник УНИКСа Джамар Смит после подписания контракта до 2020 года отметил, что хочет вернуть клуб в Евролигу. Также он добавил, что ему комфортно в Казани.

– Рады, что остаетесь в Казани еще на два года?

– Безусловно. Я очень полюбил этот город. Казань – это мегаполис, в котором не ощущается суета, нет пробок и шума, все очень комфортно и уютно. Моя семья очень довольна этим городом, и можно сказать, что мы чувствуем себя здесь как дома. То же самое могу сказать и про мою команду. В УНИКСе собрался великолепный коллектив, и я очень рад, что продолжу быть его частью. Уверен, что в следующем году мы сможем выступить еще лучше. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вернуть Евролигу в Казань.