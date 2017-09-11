Душан Ивкович получит звание легенды Евролиги

Бывший главный тренер ЦСКА и "Динамо" серб Душан Ивкович будет назван легендой Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Торжественное мероприятие пройдет 20 сентября во время выставочного матча между командой "Звезды Душана Ивковича" и "Олимпиакосом".

73-летний специалист станет первым тренером, который получит данный титул. В 2016 года он объявил о завершении карьеры после 48 лет работы.

В качестве тренера Ивкович дважды побеждал в Евролиге, трижды – в чемпионате Европы, один раз выигрывал серебро Олимпийских игр. Также он побеждал в чемпионатах Югославии, Греции и России. В России Ивкович работал в ЦСКА (2002-2005) и "Динамо" (2005-2007).