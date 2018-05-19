Дончич признан MVP Евролиги, Швед и Хайнс получили награды

Словенский защитник мадридского "Реала" Лука Дончич на торжественном вечере в Белграде получил приз самому ценному игроку уходящего сезона Евролиги. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча, в среднем набирая 16,1 очка, делая 4,9 подбора и 4,3 передачи. Ранее он также был второй год подряд признан лучшим молодым игроком.

Также в списке награжденных оказалось сразу несколько игроков российских клубов. Лидер "Химок" Алексей Швед получил "Трофей Альфонсо Форда" как лучший снайпер сезона. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс был назван лучшим обороняющимся игроком.

Защитник армейцев Нандо де Коло вошел в первую символическую пятерку сезона вместе с Дончичем, Ником Калатесом из "Панатинаикоса", Торнике Шенгелией из "Басконии" и Яном Веселы из "Фенербахче". Вторую пятерку составили Швед, армеец Серхио Родригес, суперветеран "Олимпиакоса" Василис Спанулис и два представителя "Жальгириса", Паулюс Янкунас и Кевин Пангос. Веселы также был награжден призом за самый красивый игровой момент сезона. (Антон БАБОШИН)