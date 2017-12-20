Дмитрий Соколов: "Хотелось бы этот год закончить победами над ЦСКА и "Барселоной"

Центровой "Химок" Дмитрий Соколов после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфес Пилсена" (86:68) подчеркнул, что команда выиграла заслуженно. Также он отметил, что был бы рад в конце года одержать победы над ЦСКА и "Барселоной".

– В первой половине мы не слишком хорошо играли в защите и в нападении не забили много своих мячей, – цитирует "Р-Спорт" Соколова. – После перерыва прибавили в защите и стали больше отдавать пас, в результате победили – заслуженно, как я считаю. Мы сегодня были лучше, чем "Эфес". Мне игра очень понравилась. Надеюсь, и болельщикам тоже. Хотелось бы этот год закончить победами – у нас впереди еще ЦСКА и "Барселона".

"Химки" занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 21 очко после 13 матчей. "Барселона" с 16 очками находится на 12-й позиции.