Димитрис Итудис: "Жальгирис" против ЦСКА будет играть с повышенной мотивацией"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матче регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" отметил, что соперник на глазах собственной аудитории будет сражаться изо всех сил. Поединок состоится во вторник и начнется в 21.00 по московскому времени.

"Жальгирис" – атлетичная и очень агрессивная команда, которая будет играть с повышенной мотивацией, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – На мотивацию соперников влияет то, что они играют перед глазами потрясающей аудитории, что они всегда сражаются и действуют очень интенсивно, что они заставили нас на протяжении 40 минут в Москве играть очень старательно, чтобы добиться победы. Ожидаю тяжелой игры. У нас есть проблемы, но, самое главное, мы хорошо работаем на тренировках и готовы биться.