Димитрис Итудис: "Выйти в "Финал четырех" было непросто"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги над "Басконией" (90:88) отметил волевые качества игроков своей команды. Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

– Нужно поздравить всю команду, – приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. – У наших игроков есть желание и характер. Мы снова вышли в "Финал четырех". Это было непросто, и мы не воспринимает это как само собой разумеющееся. Отмечу также игру соперника и поддержку болельщиков. Атмосфера была замечательной.