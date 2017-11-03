Димитрис Итудис: "Во второй половине не видел желания в действиях игроков ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Евролиге над "Жальгирисом" (94:91) подздравил команду с победой. Кроме того, специалист поблагодарил пришедших на игру болельщиков.

- Поздравляю игроков, победа есть победа, и для нас сейчас важно собирать победы и становиться командой, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Нам здорово не повезло в предыдущем матче, когда мы на последних минутах потеряли сразу двух защитников, Лео и Мишу. Понимаем, что такова спортивная жизнь, но все же…

Хочу поблагодарить болельщиков – семь с половиной тысяч пришли поддержать нас, и это здорово. Это наша огромная обязанность – играть и соревноваться так, чтобы привлекать больше людей на трибуны. Мы плохо начали, но сменили настрой на игру после тайм-аута, провели в целом хорошую первую половину. Мы переподбирали соперников, перебегали, играли жестко, заставляли совершать потери, набрали 51 очко.

Но в третьем и четвертом периодах все изменилось. Показалось, что мы стали думать больше над тем, чтобы удержать преимущество. Очень плохо защищались, позволили "Жальгирису" забросить почти 60 процентов трехочковых. Хочу поблагодарить Шарунаса Ясикявичюса за слова о том, что наша команда звезд-миллионеров показывала большее желание в первой половине. Во второй этого желания я не видел. Не хочу выделять никого – команда есть команда, и мы все еще в начальной стадии ее строительства.