Димитрис Итудис: "В начале матча ЦСКА не хватало энергии"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис - о матче с "Дарюшафакой" (79:75) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

- Поздравляю команду с победой, которая очень важна в этом марафоне, долгом-долгом процессе. Было более, чем очевидно, что в начале нам не хватало энергии, не хватало собранности и эффективности в бросках, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - В первой половине мы попали всего 13 процентов трехочковых и 40 процентов двухочковых, хотя у нас в команде собраны отличные снайперы, и большинство бросков были хорошо подготовлены. При этом важно, что мы "поддерживали" броски, мы взяли 11 отскоков на чужом щите до перерыва, которые привели к 12 набранным очкам. В перерыве я говорил команде, что верю в наших снайперов, в нашу защиту. И в третьей четверти результат был отличным, мы выиграли ее 26-10, получили заряд энергии. Мы стали реализовывать создаваемые моменты, Алек поймал свой ритм. Получилась хорошая игра, в которой мы оценили степень своей готовности. Все же нам еще не хватает согласованности, работы вместе. Мы будем играть лучше и мудрее.

Все о Евролиге – здесь.