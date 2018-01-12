Димитрис Итудис: "В матче с "Миланом" мы хотели вернуться после двух неудачных игр"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Миланом" (107:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что его команда выступила лучше соперника. Он также добавил, что армейцы хотели вернуться после двух неудачных игр.

Напомним, ранее ЦСКА проиграл "Локомотиву" (79:90) в Единой лиге ВТБ и "Барселоне" (72:85) в Евролиге.

– Мы были лучшей командой, что подтверждают цифры и наше выступление на площадке. Наша команда хотела вернуться после двух неудачных матчей, которые провела не на своем уровне, – приводит официальный сайт Евролиги слова Итудиса. – Поздравляю своих игроков, это была заслуженная победа, и мы рассчитываем отталкиваться от достигнутого в будущем.