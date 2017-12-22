Димитрис Итудис: "В матче с "Химками" нам нужно реабилитироваться за поражение от "Олимпиакоса"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Химок" отметил, что его игрокам нужно быть готовыми к сражению. Он также добавил, что армейцам необходимо реабилитироваться после поражения от "Олимпиакоса" (86:88).

– Ожидаем очередной сложной встречи с "Химками". Надо быть готовыми к сражению, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Необходимо реабилитироваться после поражения от "Олимпиакоса".

Армейцы лидируют в турнирной таблице Евролиги, после 13 игр набрав 23 очка. Клуб из Московской области идет на 6-м месте, имея в активе 21 балл.

Матч ЦСКА – "Химки" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.