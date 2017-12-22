14:18 22 декабря | Баскетбол — Евролига

Димитрис Итудис: "В матче с "Химками" нам нужно реабилитироваться за поражение от "Олимпиакоса"

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Главный тренер ЦСКА  Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Химок" отметил, что его игрокам нужно быть готовыми к сражению. Он также добавил, что армейцам необходимо реабилитироваться после поражения от "Олимпиакоса" (86:88).

– Ожидаем очередной сложной встречи с "Химками". Надо быть готовыми к сражению, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Необходимо реабилитироваться после поражения от "Олимпиакоса".

Армейцы лидируют в турнирной таблице Евролиги, после 13 игр набрав 23 очка. Клуб из Московской области идет на 6-м месте, имея в активе 21 балл.

Матч ЦСКА – "Химки" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=16749

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эстонский армеец

Необходим нормальный центровой для хорошей игры! В остальном - ЦСКА - лучший!!!

14:36 22 декабря