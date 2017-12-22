Димитрис Итудис: "В матче с "Химками" ЦСКА показал характер и командный дух"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Химками" (79:68) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что армейцы не потеряли контроль над игрой, несмотря на уверенную игру соперника во второй половине.

– Мы провели хорошую игру после выездного поражения от "Олимпиакоса" в матче, который должны были выигрывать, – цитирует "Р-Спорт" Итудиса. – "Химки" для нас тоже принципиальный соперник, и мы собрались, показали характер и командный дух. Во второй половине "Химки" подобрались близко к нам, но мы не потеряли контроль над игрой. Тот факт, что "Химки" набрали меньше 70 очков, говорит о том, как хорошо мы подготовились. Жаль, что мы не играли в большом зале, этот матч мог собрать намного больше зрителей.

По травмированному Лео Вестерманну у нас будет больше информации в течение двух недель. Он уже бросает мяч, напрягает мускулы ноги, идет хороший процесс.