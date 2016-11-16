Димитрис Итудис: "В матче с "Дарюшафакой" нужно действовать собранно все 40 минут"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Дарюшафакой", что он хорошо изучил соперника. Отметим, что в армейском лазарете произошло существенное изменение. С понедельника к контактным тренировкам с командой приступил Джоэл Фрилэнд. Напомним, что британец получил травму плеча 24 марта в выездном матче против "Брозе", а 16 мая перенес операцию. Баскетболист упорно работал над восстановлением под руководством медицинского штаба и тренеров по физподготовке, в прошедшие недели занимался бесконтактно и один на один с коучем Дэрриллом Миддлтоном и центровыми.

– "Дарюшафака" показывает по-настоящему хороший баскетбол, ее показатели в Евролиге сейчас – 4-2, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Я изучил все матчи соперников в Евролиге, плюс мы отсмотрели поединки турецкого чемпионата с "Фенербахче", "Банвитом" и "Бешикташем", Андреас Пистиолис и весь тренерский штаб отлично поработали над скаутингом. Даже в тех матчах, в которых стамбульцы проиграли они сражались до конца. "Дарюшафака" обладает прекрасным тренером, показывает разнообразную игру, использует различные сочетания на площадке. Когда команда уступает в счете, она обычно переключается на "маленький" состав с растягивающим оборону Моэрманом в роли пятого номера. В высоком сочетании выходят атлетичные центровые Слотер и Альдемир. Клайбэрн может играть как третьего, так и четвертого, его часто используют на краю вместе с Андерсоном. Ванамэйкер любит атаковать кольцо, при этом они обладают хорошими снайперами – Батуком, Бертансом, Уилбекином, Андерсоном. У "Дарюшафаки" есть сила, есть скорость, по сути, есть все необходимое. Исключение – время, которое эти игроки провели вместе, потому что это относительно новая команда. При этом у нее есть надежды, большие планы, желание побеждать. Мы отправляемся на сражение, ожидаем сложного матча и знаем, что нужно собранно действовать на протяжении всех 40 минут.