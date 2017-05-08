Димитрис Итудис: "В "Финале четырех" все решают настрой и характер"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что при подготовке к "Финалу четырех" Евролиги он прежде будет обращать внимание на игру собственной команды. Также он раасказал, чем решающие игры отличаются от регулярного сезона. Московская команда 19 мая сыграет с "Олимпиакосом".

- В прошлые сезоны была вероятность, что в "Финале четырех" вам попадется команда, с которой ранее в этом розыгрыше вы не играли. Теперь же в регулярном чемпионате каждый встретился с каждым. Так что у нас была возможность изучить всех соперников. Мы отправляемся в Стамбул, имея две победы над "Олимпиакосом", два поражения от "Фенербахче" и 1:1 в играх с "Реалом". Но это было в "гладком" чемпионате. Те игры помогли командам и тренерам сделать определенные изменения, познакомиться с оппонентами. Но "Финал четырех" - совсем другая история. Там все будут решать настрой, характер, воля к победе. И это будет видно уже с первых секунд игры - кто бросается за "ничейными" мячами, кто отрабатывает в обороне и помогает партнерам, кто выигрывает битву на щитах, совершает меньше потерь и больше владеет мячом. Это и есть финал. Но, повторюсь, иметь опыт игры с каждым соперником - это хорошо. Ты знаешь, чего ожидать, готов сделать то, что поможет тебе победить.

У нас будет достаточно времени на подготовку к "Финалу четырех". Прежде всего, мы обратим внимание на свою игру, затем разберем и соперника. Сначала мы должны понять, как мы сами можем сыграть лучше, быть более конкурентоспособными.

- А на подготовку к следующему после полуфинала матчу у вас будет меньше двух дней. Это тяжелее?

- Да, но подобное справедливо и для другой команды. Все в равных условиях. И слава богу, если перед нами встанет такая задача - подготовиться к финалу за 48 часов. (Антон БАБОШИН)