Димитрис Итудис: "В Евролиге владеющие мячом игроки не получают должного уважения"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Эфесом" (80:77) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что его команда была лучше соперника. Также греческий специалист посетовал на слабое судейство.

– В жизни ничего не достается даром, нужно бороться за то, чтобы чего-то достигнуть, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Потому хочу поздравить команду, мы сегодня были лучше. После возвращения из Каунаса мы провели две хорошие тренировки, трехчасовую видеосессию, подготовились. Каждый понимал, в какой мы ситуации и какой клуб представляем. Мы доминировали за счет защиты, очень помогло использование "смешанной зоны", мы смахивали мячи, вынуждали соперников совершать потери, ограничили показатели такой результативной команды, как "Эфес", – за три четверти они набрали всего 52 очка. Скажем, Пол в предыдущих двух матчах забросил 11 трехочковых, а сегодня всего один раз получил шанс посмотреть на кольцо. В целом, соперники бросили 3 из 15 издали, а они обычно очень хороши в этом показателе, и это говорит о качестве нашей обороны на периметре.

Да, благодаря Ханикатту и Данстону "Эфес" взял 18 подборов в нападении, но мы компенсировали это за счет других компонентов. С другой стороны, мне грустно. Каждый год на собраниях Евролиги говорят о том, что надо чистить игру. И что мы видим? Владеющие мячом игроки не получают должного уважения. Джексона и Де Коло бьют по три-четыре раза, прежде чем фиксируется фол – в лучшем случае. Технические фолы сейчас вовсе раздают налево и направо. Воронцевич, к примеру, получил сегодня за то, что, не сказав ни единого грубого слова, пытался обратить внимание арбитра на свою расцарапанную руку. И я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол или подравнивать матчи.