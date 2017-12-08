Димитрис Итудис: "В Евролиге каждая игра сложная"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Бамбергом" в матче Евролиги (92:76) отметил, что его команда хорошо справилась с соперником. Также он остался доволен игрой своих подопечных во второй половине встречи.

- ЦСКА отлично справился, - цитирует пресс-служба лиги Итудиса. - Мы реализовали более 60 процента двухочковых бросков. Мы также хорошо изучили игру соперника и доминировали в третьей и четвертой четвертях, поэтому поздравляю команду с выездной победой. "Бамберг" - это сложный соперник, но каждая игра по-своему сложна, для игроков это нелегко, но мы проводим ротацию, и каждый дал то, что было необходимо команде.