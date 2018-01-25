Димитрис Итудис: "В ЦСКА, наконец, все здоровы, постучу по дереву"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Бамберга" рад, что команда в полном составе подходит к этой встрече. Напомним, что игра состоится 26 января в Москве. Столичный клуб на данный момент лидирует в турнирной таблице, "Бамберг" занимает 13-ю строчку.

– "Бамберг" – очень серьезная, конкурентоспособная команда, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – По сравнению с нашей встречей первого круга, они здорово изменили игру, действуют очень агрессивно и сражаются с лучшими клубами турнира. Играть с ними всегда тяжело. Мы, наконец, все здоровы, постучу по дереву, и это самое важное. Призываю всех наших болельщиков прийти и поддержать нас в "Мегаспорте".