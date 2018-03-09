Димитрис Итудис: "Уникаха"– хорошая команда с отличным сочетанием опытных и молодых игроков"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил "Уникаху" – предстоящего соперника армейцев по регулярному чемпионату Евролиги. Греческий специалист отметил, что армейцам понадобятся концентрация, мотивация и настрой в этом матче. Напомним, что российский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф Евролиги.

– Нам предстоит очередной тяжелый матч, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – "Уникаха" все еще активно борется за место в зоне плей-офф. Это хорошая команда, с отличным сочетанием опытных и молодых игроков. Нам понадобятся концентрация, мотивация и настрой в этом матче. Так мы и подходим к игре.

Встреча между ЦСКА и "Уникахой" пройдет сегодня, 9 марта, в Москве. Начало – 20.00 по московскому времени.